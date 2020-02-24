Лучший по пробегу и второй по полезности. Как Жуков помог «Висле» продлить победную серию

«Висла», благодаря голам Александра Буксы и Якуба Блащиковски, сломила сопротивление бывшего клуба Сергея Хижниченко. Это уже пятая победа подряд для клуба из Кракова, и третья в 2020 году.
По показателю статистической компании Instat рейтинг Жукова равен 300 очкам в матче с «Короной», и он в этом уступил лишь главной звезде игры — Блащиковски.
Также Георгий в очередной раз стал лидером «Вислы» по преодоленной дистанции — 11,18 километров.
В активе Жукова теперь три матча в чемпионате Польши, причем пока он выходит только в старте и не заменяется. Его команда до встречи с «Короной» победила «Заглембе» (1:0) и разгромила «Ягеллонию» (3:0). В следующем матче краковский клуб 29 февраля в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет «Плоцк», который с 32 очками идет восьмым.