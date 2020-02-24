Лучший по пробегу и второй по полезности. Как Жуков помог «Висле» продлить победную серию

«Висла», благодаря голам Александра Буксы и Якуба Блащиковски, сломила сопротивление бывшего клуба Сергея Хижниченко. Это уже пятая победа подряд для клуба из Кракова, и третья в 2020 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GTpOSPKYje4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По показателю статистической компании Instat рейтинг Жукова равен 300 очкам в матче с «Короной», и он в этом уступил лишь главной звезде игры — Блащиковски.

Также Георгий в очередной раз стал лидером «Вислы» по преодоленной дистанции — 11,18 километров.