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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший по пробегу и второй по полезности. Как Жуков помог «Висле» продлить победную серию

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков вновь значительно помог краковской «Висле» в матче чемпионата Польши против «Короны», сообщает корреспондент Vesti.kz. 26-летний хавбек провел на поле все 90 минут.

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«Висла», благодаря голам Александра Буксы и Якуба Блащиковски, сломила сопротивление бывшего клуба Сергея Хижниченко. Это уже пятая победа подряд для клуба из Кракова, и третья в 2020 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

По показателю статистической компании Instat рейтинг Жукова равен 300 очкам в матче с «Короной», и он в этом уступил лишь главной звезде игры — Блащиковски.

Также Георгий в очередной раз стал лидером «Вислы» по преодоленной дистанции — 11,18 километров.

В активе Жукова теперь три матча в чемпионате Польши, причем пока он выходит только в старте и не заменяется. Его команда до встречи с «Короной» победила «Заглембе» (1:0) и разгромила «Ягеллонию» (3:0). В следующем матче краковский клуб 29 февраля в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет «Плоцк», который с 32 очками идет восьмым.

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