Исламхан появился в футбольном симуляторе FIFA 20

«Скучаю по Казахстану». Исламхан — о клубе в ОАЭ, возвращении в «Зенит» и совете молодым футболистам

В FIFA 20 Исламхан стал четвертым казахстанцем. В симуляторе также представлены полузащитник нидерландского «Хераклеса» Александр Меркель (рейтинг — 69, потенциал — 70), защитник немецкого «Оснабрюка» Константин Энгель (67, 67) и хавбек польской «Вислы» из Кракова Георгия Жукова (67, 71).