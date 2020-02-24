Исламхан появился в футбольном симуляторе FIFA 20
Полузащитник сборной Казахстана и «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан появился в популярном футбольном симуляторе FIFA 20, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана и «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан появился в популярном футбольном симуляторе FIFA 20, передает корреспондент Vesti.kz.
Рейтинг футболиста или уровень его игры составляет 71.
При этом потенциал Исламхана разработчики оценили в 73.
В FIFA 20 Исламхан стал четвертым казахстанцем. В симуляторе также представлены полузащитник нидерландского «Хераклеса» Александр Меркель (рейтинг — 69, потенциал — 70), защитник немецкого «Оснабрюка» Константин Энгель (67, 67) и хавбек польской «Вислы» из Кракова Георгия Жукова (67, 71).
Напомним, Исламхан стал игроком «Аль-Айна» 31 января.