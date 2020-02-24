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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан появился в футбольном симуляторе FIFA 20

Полузащитник сборной Казахстана и «Аль-Айна» из ОАЭ Бауыржан Исламхан появился в популярном футбольном симуляторе FIFA 20, передает корреспондент Vesti.kz.

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Рейтинг футболиста или уровень его игры составляет 71.

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При этом потенциал Исламхана разработчики оценили в 73.

В FIFA 20 Исламхан стал четвертым казахстанцем. В симуляторе также представлены полузащитник нидерландского «Хераклеса» Александр Меркель (рейтинг — 69, потенциал — 70), защитник немецкого «Оснабрюка» Константин Энгель (67, 67) и хавбек польской «Вислы» из Кракова Георгия Жукова (67, 71).

Напомним, Исламхан стал игроком «Аль-Айна» 31 января. Экс-футболист «Кайрата» провел в составе арабского клуба три матча в чемпионате, одну игру в Кубке президента ОАЭ и две — в Лиге чемпионов АФК. Трансферная стоимость 27-летнего игрока оценивается в три миллиона евро.

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