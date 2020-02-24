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17:42 (мск), источник: Vesti.kz

Не бесплатно, или какие казахстанские клубы раскошелились зимой на новичков

Если раньше в основном «Астана» и «Кайрат» тратились на приглашение новичков, то нынешней зимой их в этом направлении поддержали и другие клубы казахстанской премьер-лиги. Обо всем подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Так, по данным Transfermarkt, «Астана» на сегодняшний день выложила два миллиона и 250 тысяч евро за трансферы двух новых игроков. Два миллиона были потрачены на переход нападающего сборной Кипра Пиероса Сотириу из датского «Копенгагена» и 250 тысяч достались солигорскому «Шахтеру» за полузащитника сборной Беларуси Макса Эбонга.

При этом руководитель «Астаны» Михаил Гурман в интервью Vesti.kz сообщал, что за трансфер Сотириу клуб заплатил в пять раз меньше, чем сообщали кипрские СМИ, которые называли цифру в пять миллионов. Также он подтвердил, что Эбонг обошелся в 250 тысяч евро.

Не исключено, что у «Астаны» будут отчисления и за других игроков. Ведь слухи отправляли в его состав нападающего сборной Сьерра-Леоне и бельгийского «Сент-Труйдена» Мохамеда Буйя Турая. Сумма сделки оценивалась в 1,5 миллиона евро.

Принципиальному сопернику астанчан по чемпионату «Кайрату» также пришлось выложить деньги для усиления. Алматинцы миллион евро отдали болгарскому «Лудогорцу» за полузащитника сборной Польши Яцека Гуральски и еще 180 тысяч евро перечислили белорусскому «Неману» за перспективного полузащитника сборной Кыргызстана Гулжигита Алыкулова.

И, вроде как, южане готовы были отдать еще 2,5 миллиона евро за бразильского нападающего Хайро да Силву, отказавшегося в итоге покидать хорватский «Хайдук». Наверняка у «Кайрата» есть другие варианты комплектации атакующей линии. Скоро узнаем, сколько в целом выложил клуб на свое пополнение.

«Жетысу» не пожалел 40 тысяч евро на приглашение из болгарской команды «Берое» португальского универсала Педру Эужениу. Кроме того, талдыкорганцы должны были заплатить компенсацию клубу «Арарат-Армения» за защитника сборной Болгарии Георги Пашова, но сумма сделки пока неизвестна.

«Иртыш» перевел подмосковным «Химкам» 71 тысячу евро за российского защитника Валерия Почивалина.

«Берое» сообщил о продаже в «Ордабасы» португальского полузащитника Рубена Брижиду, хотя ни болгары, ни шымкентцы не стали озвучивать сумму компенсации.

Отметим, что трансферное окно в Казахстане открылось в январе, закроется — в апреле.

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