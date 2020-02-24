Главный тренер сборной Бельгии по футболу Мартинес заявил, что Азар выбыл на три месяца

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Азар, выступающий за мадридский «Реал», получил повреждение в субботней встрече 25-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (0:1) и был заменен на 67-й минуте игры. Этот матч был вторым матч для бельгийского полузащитника после прошлой травмы. Первую встречу он провел 16 февраля против «Сельты» (2:2), до этого Азар не выходил на поле с конца ноября 2019 года.

«У нас налажен отличный контакт с медицинским отделом мадридского “Реала”, — сказал Мартинес. — Мы беспокоимся за Эдена, жаль, что это произошло накануне важной игры против “Манчестер Сити”. Мы расстроены тем, что из-за этой травмы он не будет играть как минимум три месяца, а такой игрок, как Азар, всегда должен быть на поле».

В нынешнем сезоне Азар провел 15 матчей за «Реал» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил один мяч и отдал пять голевых передач. Бельгиец перешел в испанский клуб из английского «Челси» в июле 2019 года за €100 млн. В составе лондонской команды он дважды выиграл чемпионат Англии (2014/2015, 2016/17), Кубок Англии (2017/18), Лигу Европы (2012/13, 2018/19). Выступая за французский «Лилль», Азар стал чемпионом страны и обладателем национального кубка по итогам сезона-2010/11.