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18:38 (мск), источник: Vesti.kz

Матч за Суперкубок Казахстана во второй раз в истории соберет не более трех тысяч зрителей

Матч за Суперкубок Казахстана 2020 года станет одним из самых малочисленных по количеству зрителей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Игра пройдет 29 февраля в костанайском манеже «Тобыл Арена» 29 февраля. Здесь на старте и финиша чемпионата своих соперников будет принимать «Тобол».

В матче за Суперкубок действующий чемпион Казахстана «Астана» сыграет с «Кайсаром», который выиграл Кубок в 2019 года. Манеж «Тобыл Арена» вмещает три тысячи зрителей. В истории Суперкубка столько же болельщиков посетили матч 1995 года в Алматы между «Елимаем» и «Востоком».

Немногим больше, четыре тысячи 100 зрителей, было в 2011 году на «Астана Арене», когда трофей оспаривали «Астана» и «Тобол».

Самым многочисленным по количеству зрителей получился матч сыгранный в 2015 году между «Астаной» и «Кайратом». Тогда игру в столице посмотрели 20 тысяч зрителей.

Напомним, в минувшем сезоне «Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана. «Кайсар» во второй раз в своей истории завоевал Кубок Казахстана.

Количество зрителей на матчах Суперкубка в прежние годы:

1995. «Елимай» — «Восток» 2:0. Место проведения — Алматы, 3000 зрителей.
2008. «Актобе» — «Тобол» 2:0. Алматы, 12 000.
2010. «Актобе» — «Атырау» 2:0. Астана, 8 000.
2011. «Локомотив» — «Тобол» 2:1. Астана, 4 100.
2012. «Ордабасы» — «Шахтер» 1:0. Астана, 12 000.
2013. «Шахтер» — «Астана» 3:2. Астана, 11 200.
2014. «Актобе» — «Шахтер» 1:0. Астана, 14 000.
2015. «Астана» — «Кайрат» 0:0 (3:2 пен.). Астана, 20 000.
2016. «Кайрат» — «Астана» 0:0 (5:4 пен.). Астана, 14 500.
2017. «Кайрат» — «Астана» 2:0. Алматы, 13 500.
2018. «Астана» — «Кайрат» 3:0. Астана, 12 500.
2019. «Астана» — «Кайрат» 2:0. Астана, 16 000.

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