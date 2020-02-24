Матч за Суперкубок Казахстана во второй раз в истории соберет не более трех тысяч зрителей
Матч за Суперкубок Казахстана 2020 года станет одним из самых малочисленных по количеству зрителей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч за Суперкубок Казахстана 2020 года станет одним из самых малочисленных по количеству зрителей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет 29 февраля в костанайском манеже «Тобыл Арена» 29 февраля. Здесь на старте и финиша чемпионата своих соперников будет принимать «Тобол».
В матче за Суперкубок действующий чемпион Казахстана «Астана» сыграет с «Кайсаром», который выиграл Кубок в 2019 года. Манеж «Тобыл Арена» вмещает три тысячи зрителей. В истории Суперкубка столько же болельщиков посетили матч 1995 года в Алматы между «Елимаем» и «Востоком».
Немногим больше, четыре тысячи 100 зрителей, было в 2011 году на «Астана Арене», когда трофей оспаривали «Астана» и «Тобол».
Самым многочисленным по количеству зрителей получился матч сыгранный в 2015 году между «Астаной» и «Кайратом». Тогда игру в столице посмотрели 20 тысяч зрителей.
Напомним, в минувшем сезоне «Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана. «Кайсар» во второй раз в своей истории завоевал Кубок Казахстана.
Количество зрителей на матчах Суперкубка в прежние годы:
1995. «Елимай» — «Восток» 2:0. Место проведения — Алматы, 3000 зрителей.
2008. «Актобе» — «Тобол» 2:0. Алматы, 12 000.
2010. «Актобе» — «Атырау» 2:0. Астана, 8 000.
2011. «Локомотив» — «Тобол» 2:1. Астана, 4 100.
2012. «Ордабасы» — «Шахтер» 1:0. Астана, 12 000.
2013. «Шахтер» — «Астана» 3:2. Астана, 11 200.
2014. «Актобе» — «Шахтер» 1:0. Астана, 14 000.
2015. «Астана» — «Кайрат» 0:0 (3:2 пен.). Астана, 20 000.
2016. «Кайрат» — «Астана» 0:0 (5:4 пен.). Астана, 14 500.
2017. «Кайрат» — «Астана» 2:0. Алматы, 13 500.
2018. «Астана» — «Кайрат» 3:0. Астана, 12 500.
2019. «Астана» — «Кайрат» 2:0. Астана, 16 000.