Матч за Суперкубок Казахстана во второй раз в истории соберет не более трех тысяч зрителей

Игра пройдет 29 февраля в костанайском манеже «Тобыл Арена» 29 февраля. Здесь на старте и финиша чемпионата своих соперников будет принимать «Тобол».

В матче за Суперкубок действующий чемпион Казахстана «Астана» сыграет с «Кайсаром», который выиграл Кубок в 2019 года. Манеж «Тобыл Арена» вмещает три тысячи зрителей. В истории Суперкубка столько же болельщиков посетили матч 1995 года в Алматы между «Елимаем» и «Востоком».

Немногим больше, четыре тысячи 100 зрителей, было в 2011 году на «Астана Арене», когда трофей оспаривали «Астана» и «Тобол».

Самым многочисленным по количеству зрителей получился матч сыгранный в 2015 году между «Астаной» и «Кайратом». Тогда игру в столице посмотрели 20 тысяч зрителей.

Напомним, в минувшем сезоне «Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана. «Кайсар» во второй раз в своей истории завоевал Кубок Казахстана.

Количество зрителей на матчах Суперкубка в прежние годы: