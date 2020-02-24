«Окжетпес» сыграл вничью со второй командой московского «Спартака»
Кокшетауский «Окжетпес» сыграл вничью с московским «Спартаком-2», передает корреспондент Vesti.kz.
Кокшетауский «Окжетпес» сыграл вничью с московским «Спартаком-2», передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольный матч на сборах в Турции завершился со счетом 2:2. У казахстанского клуба забили россияне — защитник Даниил Чертов и форвард Исламнур Абдулавов.
Расписание и результаты всех матчей клубов КПЛ в межсезонье.
В прошлом сезоне «Окжетпес» занял седьмое место в КПЛ, а «Спартак-2» выступает во второй по силе лиге России и ушел на зимний перерыв на 16-й строчке из 20 команд.