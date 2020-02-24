«Окжетпес» сыграл вничью со второй командой московского «Спартака»

Контрольный матч на сборах в Турции завершился со счетом 2:2. У казахстанского клуба забили россияне — защитник Даниил Чертов и форвард Исламнур Абдулавов.

В прошлом сезоне «Окжетпес» занял седьмое место в КПЛ, а «Спартак-2» выступает во второй по силе лиге России и ушел на зимний перерыв на 16-й строчке из 20 команд.