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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» сыграл вничью со второй командой московского «Спартака»

Кокшетауский «Окжетпес» сыграл вничью с московским «Спартаком-2», передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольный матч на сборах в Турции завершился со счетом 2:2. У казахстанского клуба забили россияне — защитник Даниил Чертов и форвард Исламнур Абдулавов.

Расписание и результаты всех матчей клубов КПЛ в межсезонье.

В прошлом сезоне «Окжетпес» занял седьмое место в КПЛ, а «Спартак-2» выступает во второй по силе лиге России и ушел на зимний перерыв на 16-й строчке из 20 команд.

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