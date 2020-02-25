Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
24.02
Айнтрахт Ф
Унион Б
12
Футбол. Зарубежный
23.02
Атлетико
Вильярреал
31
Футбол. Зарубежный
23.02
ПСЖ
Бордо
43
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Погба: Не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о «Ливерпуле», который на данный момент лидирует в чемпионате Англии.

Наверх
Источник: AFP 2020

«Ливерпуль» намного впереди всех. Они не проиграли ни одного матча в этом сезоне в чемпионате Англии. Они в одном шаге от титула. Как игрок «Манчестер Юнайтед», не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Мы не хотим, чтобы кто-то другой, кроме нас, победил. Но, как любитель футбола и человек, уважающий соперника, должен сказать, что «Ливерпуль» заслуживает того, чтобы быть там, где находится сейчас", — приводит слова Погба ESPN.

«Ливерпуль» набрал 76 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (41) — на 5-м месте.

Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Стали известны подробности ДТП с участием Бучневича и Шестеркина
Российского хоккеиста обменяли из «Оттавы» в «Колорадо»
Анфиса Резцова обвинила Касперовича в скандале вокруг Логинова
Знаменитый русский форвард рассказал о насилии в детском хоккее
TMZ: боксер Сергей Ковалев арестован в Лос-Анджелесе
«Он за слова отвечает!»: Емельяненко побоксировал с Кадыровым
Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь