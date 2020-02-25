Погба: Не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о «Ливерпуле», который на данный момент лидирует в чемпионате Англии.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о «Ливерпуле», который на данный момент лидирует в чемпионате Англии.
«Ливерпуль» намного впереди всех. Они не проиграли ни одного матча в этом сезоне в чемпионате Англии. Они в одном шаге от титула. Как игрок «Манчестер Юнайтед», не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Мы не хотим, чтобы
«Ливерпуль» набрал 76 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской