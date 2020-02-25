Актёр Джордж Клуни может приобрести «Малагу»

На данный момент владельцем «Малаги» является шейх Абдулла Аль Тани. По информации источника, нынешний владелец запросил за клуб € 100 млн. Отмечается, что американские инвесторы не готовы платить данные средства за клуб. Переговоры между сторонами продолжаются. Сам Аль Тани приобрёл «Малагу» в 2010 году за € 36 млн.