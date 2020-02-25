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09:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч «Ювентус» — «Интер» пройдет без болельщиков

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» пройдет без болельщиков, объявило Министерство спорта страны.

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Источник: Спорт-Экспресс

Игра состоится на «Альянц Стэдиум» в воскресенье, 1 марта.

За последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии — районе Италии, столицей которого является Милан. Известно, что из-за болезни в стране скончались 5 человек. Из-за эпидемии были перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также 4 встречи серии А.

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