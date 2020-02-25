Матч «Ювентус» — «Интер» пройдет без болельщиков
Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» пройдет без болельщиков, объявило Министерство спорта страны.
Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» пройдет без болельщиков, объявило Министерство спорта страны.
Игра состоится на «Альянц Стэдиум» в воскресенье, 1 марта.
За последние дни в Италии резко выросло число заболевших коронавирусом. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 200 человек, 172 из них находятся в Ломбардии — районе Италии, столицей которого является Милан. Известно, что