Безумный триллер «Ливерпуля» и «Вест Хэма»: голливудский сюжет, 5 голов, 31 удар, 23 угловых

У «Ливерпуля» сегодня был уникальный матч — просто потому что красные редко играют после своих поражений. Ну логично — команда Клоппа всех выносит и почти не проигрывает. Но на неделе «Ливерпуль» уступил «Атлетико» в Мадриде — 0:1. И не забил, и поставил себе непростую задачу на ответку 1/8 финала Лиги чемпионов. Впрочем, второй матч с «Атлетико» нескоро, а в АПЛ можно реабилитироваться. В матче с «Вест Хэмом».

Вот и состав Клопп выставил топовый. Мане, Салах, Фирмино — все участники атакующего трио в деле. Как и министр обороны Ван Дейк, да и вообще вся основа «Ливерпуля». Ну, нет Хендерсона, Окс в запасе — Клопп дает не первый шанс Наби Кейта.

У «Вест Хэма» травмирован главный игрок — Андрей Ярмоленко. Главный, конечно, не для команды или Дэвида Мойеса — а для болельщиков из СНГ. Но и без него у «ВХ» есть яркие атакующие персонажи — громила Майкл Антонио, реактивный вингер Фелипе Андерсон. Французский страйкер Аллер и аргентинский креативщик Ланзини — в запасе.

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«Ливерпуль» в первом тайме позволял. Позволял «Вест Хэму» слишком много — кажется, после рубки с «Атлетико» команда Клоппа несерьезно отнеслась к «молотобойцам». За первый тайм «ВХ» подал аж 6 корнеров (это много для целого матча против топ-команды), регулярно убегал в контратаки и, собственно, забил. Один из тех самых угловых — и четкий кивок Исса Диопа в ближний угол. Отмена очередного сухого матча Алиссона.

«Ливерпуль» в этом сезоне пропустил всего 16-й гол. В 27 матчах. Но, как ни странно, это и близко не рекорд — чемпионский «Челси» Моуринью в сезоне-2004/05 за весь сезон пропустил лишь 15.

Окей, «Вест Хэм» отыскал свой заслуженный гол — но к тому времени уже проигрывал. «Ливерпуль» буднично забил уже на 8-й минуте: шикарный кросс Трента — удар головой Вейналдума — фейл Фабиански. Польский кипер не справился с ударом, с которым надо справляться.

174 секунды прошло между голом «Ливерпуля» и ответкой «Вест Хэма». Оперативный выдался матч.

В мае 2019-го полузащитника «Славии» Томаша Соучека хотел «Спартак». Но 24-летний чех честно сказал: «Я не хочу играть в России. Думаю, в моем возрасте логичнее переехать в более сильный чемпионат». Соучек отказал «Спартаку» и дождался предложения «Вест Хэма». Сегодня он качественно работал в бокс-ту-бокс формате — много отборов, выигранных единоборств, неплохое начало атак. Хотя в «Славии» Томаш играл ближе к форвардам. Кажется, Соучек был прав — он готов к уровню АПЛ. Даже к топ-уровню — игре против «Ливерпуля». В перерыве чеха заменили только из-за мини-повреждения.

Второй тайм «Ливерпуля» и «Вест Хэма» — просто чума. Тут респект «молотобойцам», которые рубились с доминантной командой этого сезона АПЛ. А не просто заранее решили, что «сольем не крупно — и нормал». Красные продолжили халявить в защите — и вот Форнальс мог выкурить айкос, прежде чем завинтить мяч в угол после кросса Райса. Испанец был категорически один в центре штрафной — «Ливерпуль» получил аномальные для себя 1:2 на «Энфилде» в АПЛ. И не против там «Ман Сити» или «МЮ». А всего лишь с «Вест Хэмом».

«Ливерпуль» и в атаке не выдавал лучший перфоманс. Да, куча навесов, прострелов, любых видов передач от Трента, бронирование чужой половины поля… Только вот мега-моментов «Ливерпуль» не создавал. Давил максимально, но не более. Зато матч был супер-зрелищным, хотя гол красных получился странным. После кросса Робертсона у Салаха совершенно не получился удар. Но Фабиански отметился еще одним фэйлом — жутким фэйлом. Вратарь «Вест Хэма» пропустил в очко простейший удар форварда «Ливерпуля». 2:2 — тем интереснее.

23 угловых, 31 удар, миллиарды стыков, эмоций и эффектных моментов. Настоящий, в хорошем смысле, матч АПЛ. «Ливерпуль» несся в атаку до последнего, «Вест Хэм» рубился до последнего, но финишировала игра по классике: команда Клоппа додавила соперника. Заброс Окса — рикошет — и Трент выдает еще один ассист, на Мане. 3:2 — невероятная игра на «Энфилде».

Безумие забудется, а цифры останутся в истории — у «Ливерпуля» 26-я победа в 27 матчах сезона в АПЛ. Ничего себе! Да, она получилась адски трудной, но красные снова выиграли. Как всегда. У «Ливерпуля» — 44 матча без поражений в АПЛ.

Дэвид Мойес никак не может обыграть «Ливерпуль» в гостях: 16 матчей в тренерской карьере против красных на «Энфилде» — 9 поражений и 7 ничьих. «Эвертон», «МЮ», «Вест Хэм» — никто под руководством Мойеса так ни разу и не победил «Ливерпуль» на выезде.