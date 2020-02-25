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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Ван дер Варт: Павлюченко гонял на «ламборгини» даже в снег. Похоже, русские что-то знают

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об экс-форварде лондонского клуба россиянине Романе Павлюченко.

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«Играл с Павлюченко в «Тоттенхэм Хотспур», и он шикарный парень, очень весёлый. Ещё и игрок потрясающий. Было очень здорово с ним играть, у нас с ним была хорошая связь. Правда, единственным, что он смог сказать мне при первой встрече, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха.

Помню, он всё время ездил на белом «ламборгини», даже когда шёл снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: «Пуууф». Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Весёлый мужик. Ездил ли с ним? Нет-нет! Он ездил как сумасшедший, — сказал ван дер Варт в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.

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