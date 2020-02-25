Ван дер Варт: Павлюченко гонял на «ламборгини» даже в снег. Похоже, русские что-то знают

«Играл с Павлюченко в «Тоттенхэм Хотспур», и он шикарный парень, очень весёлый. Ещё и игрок потрясающий. Было очень здорово с ним играть, у нас с ним была хорошая связь. Правда, единственным, что он смог сказать мне при первой встрече, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха.