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11:25 (мск), источник: ТАСС

Матчи чемпионата Японии по футболу отменены до 15 марта из-за коронавируса

Руководство лиги решило не проводить встречи, намеченные на 26 февраля.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) приняло решение отменить все матчи до середины марта из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что было принято решение отменить все матчи вплоть до 15 марта. Это первая отмена крупных спортивных мероприятий в Японии из-за коронавируса.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. Большинство из них (691) — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии скончались.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены во многих странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

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