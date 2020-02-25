Матчи чемпионата Японии по футболу отменены до 15 марта из-за коронавируса

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ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) приняло решение отменить все матчи до середины марта из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что было принято решение отменить все матчи вплоть до 15 марта. Это первая отмена крупных спортивных мероприятий в Японии из-за коронавируса.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. Большинство из них (691) — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии скончались.