Матчи чемпионата Японии по футболу отменены до 15 марта из-за коронавируса
Руководство лиги решило не проводить встречи, намеченные на 26 февраля.
Руководство лиги решило не проводить встречи, намеченные на 26 февраля.
ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) приняло решение отменить все матчи до середины марта
Отмечается, что было принято решение отменить все матчи вплоть до 15 марта. Это первая отмена крупных спортивных мероприятий в Японии
ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. Большинство из них (691) — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии скончались.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены во многих странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.