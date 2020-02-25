Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг

Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года. Срок действия санкции начинается с этого дня. Из-за дисквалификации он не сможет сыграть на Евро-2020.
«О том, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее.
К сожалению, предоставить больше информации о конкретных обстоятельствах этого дела пока мы не можем в связи с требованиями конфиденциальности дисциплинарных производств.
ФК «Динамо» полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле, — говорится в заявлении клуба.
23-летний форвард в текущем сезоне провел 23 матча за «Динамо» и забил восемь мячей при одной голевой передаче.