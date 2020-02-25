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18:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь попытался обыграть нападающего и забил автогол

Голкипер парагвайского «Хенераль Диас» Густаво Сердан отметился автоголом в матче против «Гуареньи». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Tigo Sports.

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На 16-й минуте матча хавбек «Хенераль Диас» опередил форварда соперника, который пытался завладеть мячом после паса на фланг, и передал мяч Сердану. Вместо того чтобы выполнить длинную передачу или расстаться с мячом другим образом, голкипер продолжил его удерживать и попытался обыграть форварда соперника. Под давлением нападающего голкипер не справился с ведением мяча и забил автогол.

«Хенераль Диас» отыгрались только во втором тайме. Итоговый счет встречи — 1:1.

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13 мая 2017© Ньюстюб
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