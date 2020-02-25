Вратарь попытался обыграть нападающего и забил автогол

На 16-й минуте матча хавбек «Хенераль Диас» опередил форварда соперника, который пытался завладеть мячом после паса на фланг, и передал мяч Сердану. Вместо того чтобы выполнить длинную передачу или расстаться с мячом другим образом, голкипер продолжил его удерживать и попытался обыграть форварда соперника. Под давлением нападающего голкипер не справился с ведением мяча и забил автогол.