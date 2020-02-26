Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Брага
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Ювентус
Футбол. Еврокубки
25.02
Челси
Бавария
03
Футбол. Еврокубки
25.02
Наполи
Барселона
11
Футбол. Еврокубки
27.02
Эспаньол
Вулверхэмптон Уондерерс
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-лидер «Кайрата» вернулся в КПЛ

Карагандинский «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Михаила Бакаева.

Наверх

Последним клубом 32-летнего хавбека был ярославский «Шинник». Также Бакаев выступал за российские «Оренбург», «Анжи» и «Аланию», в общей сложности проведя в российской премьер-лиге четыре сезона.

В КПЛ Бакаев уже выступал с 2014 по 2017 год, когда защищал цвета «Кайрата». В составе алматинского клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата, дважды выигрывал Кубок, а еще один раз — Суперкубок. Всего в КПЛ опорный полузащитник провел ровно 100 матчей.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Канело" рассказал правду о третьем бое с Головкиным
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 ЛЧ
«Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф
Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании
У хавбека «Зенита» есть предложения от «Динамо» и «Спартака»
Александр Тихонов вновь жестко раскритиковал Дмитрия Губерниева
«Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубках
В УЕФА не исключили отмену чемпионата Европы из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь