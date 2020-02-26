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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал воспитанника московского «Динамо»

Карагандинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с российским защитником Дмитрием Ятченко.

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Источник: РИА "Новости"

33-летний Ятченко — воспитанник школы московского «Динамо».

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Выступал за такие клубы, как российские «Спартак-Нальчик», «Терек», «Крылья Советов», «Енисей». Всего в российской премьер-лиге он провел 248 матчей и забил четыре мяча.

Половину сезона-2019 он провел в чемпионате Беларуси в составе минского «Динамо», сыграв 13 встреч и отметившись двумя голами.

Трансферная стоимость футболиста, сыгравшего девять матчей в составе молодежной сборной России, составляет 450 тысяч евро.

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