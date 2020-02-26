Клуб КПЛ подписал воспитанника московского «Динамо»
Карагандинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с российским защитником Дмитрием Ятченко.
Карагандинский «Шахтер» объявил о подписании контракта с российским защитником Дмитрием Ятченко.
33-летний Ятченко — воспитанник школы московского «Динамо».
Выступал за такие клубы, как российские «Спартак-Нальчик», «Терек», «Крылья Советов», «Енисей». Всего в российской
Половину сезона-2019 он провел в чемпионате Беларуси в составе минского «Динамо», сыграв 13 встреч и отметившись двумя голами.
Трансферная стоимость футболиста, сыгравшего девять матчей в составе молодежной сборной России, составляет 450 тысяч евро.