«Впереди всех “Кайрат”». ТОП-5 самых дорогих новичков КПЛ-2020 прямо сейчас

И вот как выглядит пятерка самых дорогих новичков, по данным Transfermarkt. Причем в данный список не были включены внутренние переходы.

Яцек Гуральски («Кайрат»).

Рыночная стоимость 27-летнего поляка оценивается в три миллиона евро, хотя алматинцы приобрели его у болгарского «Лудогорца» на два миллиона дешевле. Если хавбек выстрелит в этом сезоне, то, конечно же, подрастет в цене, а это будет означать, что «Кайрат» угадал с легионером. С другой стороны, Гуральски — игрок сборной, поэтому не должен разочаровать болельщиков.

Пиерос Сотириу («Астана»).

Столичный клуб и вовсе пошел дальше, выложив за 27-летнего нападающего сборной Кипра два миллиона евро при его стоимости в 1,7 миллиона. Правда, «Копенгаген» остался не совсем довольным этой компенсацией, но вынужден был ее принять из-за заканчивавшегося контракта игрока этим летом. При этом за его переход летом 2017 года датчане заплатили 2,5 миллиона евро кипрскому АПОЭЛу. Как бы то ни было, очень интересно будет посмотреть на этого форварда в рамках КПЛ. Кто знает, может он и в самом деле окажется на голову сильнее бывшего игрока северян Жуниора Кабананги.

Лука Зарандия («Тобол»).

Костанайцы до 30 июня арендовали 24-летнего грузинского полузащитника у бельгийского клуба «Зюлте-Варегем» при его трансферной стоимости в 1,3 миллиона евро. Несмотря на то, что сыграл всего два матча за национальную сборную, он имеет опыт выступлений в Европе. Например, за польскую «Арку» отыграл 50 встреч и забил шесть мячей в период 2017—2019 годов. Думается, он должен усилить «Тобол». Да и главный тренер команды Григорий Бабаян навряд ли бы дал добро на переход легионера, если бы хавбек не соответствовал его требованиям.

Тарас Бондаренко («Каспий»).

Наверное, мало кто ожидал, что новичок КПЛ сможет подписать 27-летнего воспитанника украинского футбола, стоимость которого составит 900 тысяч евро. Причем бэкграунд у этого опорника достойный — поиграл не только у себя на родине, но и в Сербии, где с клубом «Раднички» (Ниш) становился серебряным призером сезона-2018/19. И что самое важное, не был в его составе статистом, проведя с 2018 года 44 матча и забив два гола. Однозначно, это усиление для «Каспия».

Александр Клещенко («Ордабасы»).

Когда 24-летний российский защитник в начале прошлого года переходил в «Тобол», его стоимость была 700 тысяч евро. Летом, как известно, костанайцы отказались от него при том, что цена на него выросла до миллиона евро. Сейчас она составляет 800 тысяч евро. Чем-то экс-футболист «Енисея» приглянулся наставнику южан Кахаберу Цхададзе. Посмотрим, насколько в этот раз задержится в КПЛ.