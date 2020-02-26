Нападающий европейской сборной заинтересовал «Кайрат»

28-летний игрок имеет контракт с софийской командой до 2022 года. Однако «Левски» готов расстаться с ним, предлагая его и другим клубам КПЛ.

Интересно, что легионер мог оказаться в Казахстане еще в прошлом году, но тогда предпочел остаться в Болгарии, отклонив несколько интересных предложений.

Костов выступает за «Левски» с 2018 года, забил 27 мячей в 54 матчах. На родине также играл за «Пирин», софийский ЦСКА, «Ботев» и «Берое».

За национальную команду привлекается с 2018 года, проведя три игры. Также имеет на счету шесть матчей за молодежную сборную.

Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.