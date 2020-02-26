Нападающий европейской сборной заинтересовал «Кайрат»
Нападающий сборной Болгарии по футболу и «Левски» Станислав Костов попал в поле зрения «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной Болгарии по футболу и «Левски» Станислав Костов попал в поле зрения «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.
28-летний игрок имеет контракт с софийской командой до 2022 года. Однако «Левски» готов расстаться с ним, предлагая его и другим клубам КПЛ.
Интересно, что легионер мог оказаться в Казахстане еще в прошлом году, но тогда предпочел остаться в Болгарии, отклонив несколько интересных предложений.
Костов выступает за «Левски» с 2018 года, забил 27 мячей в 54 матчах. На родине также играл за «Пирин», софийский ЦСКА, «Ботев» и «Берое».
За национальную команду привлекается с 2018 года, проведя три игры. Также имеет на счету шесть матчей за молодежную сборную.
Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.
Отметим, что из новичков алматинский клуб зимой пополнили Камо Оганесян («Жетысу»), Яцек Гуральски («Лудогорец»), Абат Аимбетов («Актобе»), Гулжигит Алыкулов («Неман»).