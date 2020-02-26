Бывший футболист сборной Казахстана нашел новый клуб
Казахстанский футболист Марат Шахметов продолжит карьеру в команде «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский футболист Марат Шахметов продолжит карьеру в команде «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным Transfermarkt, 31-летний опорник отыграет в актауском клубе до конца года на правах аренды.
Права на игрока принадлежат карагандинскому «Шахтеру».
За «горняков» он выступал с 2017 года, в 82 играх забил восемь мячей.
В КПЛ также защищал цвета «Акжайыка», «Тараза», «Жетысу», «Атырау», «Астаны» и «Алма-Аты».
За сборную Казахстана провел десять матчей в период 2011—2013 годов. В свое время привлекался к матчам за юношескую и молодежную команды.
Отметим, что зимой актаусцы подписали Марко Милошевича, Александара Станисавлевича, Лайонела Адамса, Сержа Ньюадзи, Еркина Тапалова, Владислава Сиротова, Тараса Бондаренко, Рахимжана Розыбакиева, Стефана Букораца, Дениса Кавлинова.
Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в