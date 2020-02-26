Бывший футболист сборной Казахстана нашел новый клуб

По данным Transfermarkt, 31-летний опорник отыграет в актауском клубе до конца года на правах аренды.

Права на игрока принадлежат карагандинскому «Шахтеру».

За «горняков» он выступал с 2017 года, в 82 играх забил восемь мячей.

В КПЛ также защищал цвета «Акжайыка», «Тараза», «Жетысу», «Атырау», «Астаны» и «Алма-Аты».

За сборную Казахстана провел десять матчей в период 2011—2013 годов. В свое время привлекался к матчам за юношескую и молодежную команды.

Отметим, что зимой актаусцы подписали Марко Милошевича, Александара Станисавлевича, Лайонела Адамса, Сержа Ньюадзи, Еркина Тапалова, Владислава Сиротова, Тараса Бондаренко, Рахимжана Розыбакиева, Стефана Букораца, Дениса Кавлинова.