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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Дмитрий Шомко оценил шансы «Астаны» в Суперкубке Казахстана и высказался о «Кайсаре»

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко выразил уверенность, что болельщиков ждет интересный матч за Суперкубок Казахстана, в котором его команда сыграет против «Кайсара», сообщается на сайте ПФЛК. Футболист назвал кызылординцев серьезными конкурентами, но уверен в победе своей команды.

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— Расскажите о межсезонной подготовке «Астаны» к новому футбольному сезону. Готов ли столичный коллектив к новым вызовам?

— Мы провели два полноценных учебно-тренировочных сбора и сыграли ряд матчей с сильными командами. Все прошло по плану и мы готовы к старту нового сезона. Что касается новых вызовов, то выступая в таком клубе, как «Астана», нужно всегда быть готовым к высоким требованиям и амбициозным задачам.

— Какие впечатления от работы с новым тренером Михалом Билеком?

— Большинство футболистов знали Михала Билека по прошлогодней совместной работе в национальной сборной Казахстана. Так что примерно понимали его требования и методы. Билек — очень опытный тренер, который легко нашел общий язык с командой, но при этом он также очень требовательный в плане дисциплины и тренировочного процесса.

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— Что скажете о новобранцах «Астаны»? Помогали им в адаптации на правах старожила команды?

— У нас в команде очень хороший коллектив, поэтому влиться в него не является проблемой для новых футболистов. И Макс Эбонг, и Тигран Барсегян — очень хорошие люди и классные футболисты, так что здесь нет никаких проблем. Я уверен, что они способны помочь клубу в выполнении задач на сезон.

— Вы являетесь четырехкратным обладателем Суперкубка Казахстана. Какой из розыгрышей этого трофея запомнился вам больше всего?

— Каждый трофей, каждый матч — это новая история. Я думаю, что любому профессиональному спортсмену приятно одерживать победу, поднимая Кубок над головой.

— В каком расположении духа пребывает команда перед грядущей встречей с «Кайсаром»?

— Команда прошла плодотворную подготовку к сезону и готова сыграть в матче за Суперкубок Казахстана. Я уверен, если «Астана» покажет тот футбол, который может, то мы сможем победить, хоть и «Кайсар» во главе со Стойчо Младеновым является очень серьезным соперником. Они это доказали в прошлом году. И несмотря на то, что состав у них изменился, я уверен, нас ждет очень интересный матч.

— Чего ждать болельщикам «Астаны» от предстоящего матча за Суперкубок?

— Я надеюсь, что несмотря на погоду и расстояние, «Астана» не останется в Костанае без поддержки. Мы ждем наших болельщиков в Костанае и в свою очередь постараемся сделать максимум, чтобы порадовать их победой!

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