Казахстанский клуб подписал чемпиона зарубежной лиги
«Атырау» усилился армянским футболистом Артаком Дашяном. Контракт с ним подписан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Атырау» усилился армянским футболистом Артаком Дашяном. Контракт с ним подписан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последним клубом 30-летнего полузащитника был армянский «Урарту». Также на родине играл за «Алашкерт», «Гандзасар», «Бананц», за границей выступал за македонский «Вардар», бахрейнский «Аль-Мухаррак» и донецкий «Металлург».
С «Вардаром» становился чемпионом Македонии в сезонах-2014/15 и -2015/16,а в составе «Бананца» был обладателем Кубка Армении 2007 года.
За национальную команду провел семь игр в период 2009—2014 годов. За молодежную команду забил два гола в шести матчах.
Отметим, что в сезоне 2019 года «Атырау» занял предпоследнее, 11-е место и вылетел в первую лигу. В межсезонье «нефтяников» покинул 32-летний казахстанский тренер Куаныш Кабдулов. Его место занял 44-летний армянский специалист Арам Восканян, известный казахстанским болельщикам по играм за петропавловский «Есиль-Богатырь» с 2004 по 2008 год.