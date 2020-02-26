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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб подписал чемпиона зарубежной лиги

«Атырау» усилился армянским футболистом Артаком Дашяном. Контракт с ним подписан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Последним клубом 30-летнего полузащитника был армянский «Урарту». Также на родине играл за «Алашкерт», «Гандзасар», «Бананц», за границей выступал за македонский «Вардар», бахрейнский «Аль-Мухаррак» и донецкий «Металлург».

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С «Вардаром» становился чемпионом Македонии в сезонах-2014/15 и -2015/16,а в составе «Бананца» был обладателем Кубка Армении 2007 года.

За национальную команду провел семь игр в период 2009—2014 годов. За молодежную команду забил два гола в шести матчах.

Отметим, что в сезоне 2019 года «Атырау» занял предпоследнее, 11-е место и вылетел в первую лигу. В межсезонье «нефтяников» покинул 32-летний казахстанский тренер Куаныш Кабдулов. Его место занял 44-летний армянский специалист Арам Восканян, известный казахстанским болельщикам по играм за петропавловский «Есиль-Богатырь» с 2004 по 2008 год.

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