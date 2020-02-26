В Саудовской Аравии создадут женскую футбольную лигу
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Саудовской Аравии приступили к созданию женской футбольной лиги, сообщает CNN.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Саудовской Аравии приступили к созданию женской футбольной лиги, сообщает CNN.
В 2018 году в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посещать футбольные матчи.
«Запуск женской футбольной лиги Саудовской Аравии — это еще один важный шаг вперед для будущего нашей страны, нашего здоровья, нашей молодежи и амбиций, чтобы каждый спортсмен был признан и талантлив во всем», — сказал глава федерации «Спорт для всех» (SFA) Саудовской Аравии Халед бин
Отмечается, что новая лига не будет являться частью Федерации футбола Саудовской Аравии. Согласно заявлению SFA, формат женской лиги будет выглядеть следующим образом: в ходе предварительных раундов определятся региональные победители, которые в