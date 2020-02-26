В Саудовской Аравии создадут женскую футбольную лигу

В 2018 году в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посещать футбольные матчи.

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«Запуск женской футбольной лиги Саудовской Аравии — это еще один важный шаг вперед для будущего нашей страны, нашего здоровья, нашей молодежи и амбиций, чтобы каждый спортсмен был признан и талантлив во всем», — сказал глава федерации «Спорт для всех» (SFA) Саудовской Аравии Халед бин аль-Валид бин Талал аль-Сауд.