«Ордабасы» завершит трансферную кампанию приобретением игрока «Астаны» в аренду

Быстров в нынешнее межсезонье проходил подготовку в составе столичного клуба, но в заявке на предстоящий сезон в составе шестикратных чемпионов Казахстана его нет. Футболист отправился в расположение «Ордабасы», где провел предыдущий сезон, выступая в аренде.

«Ордабасы» приобретением Быстрова в аренду завершит первый этап заявочной кампании, которая будет длиться до 3 апреля.

По данным Transfermarket.de, игрок «Астаны» будет выступать в шымкентском клубе до конца года. Его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро. В сезоне-2019 Быстров провел за «Ордабасы» во всех турнирах 31 матч и отметился тремя голевыми передачами.