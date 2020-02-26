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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» завершит трансферную кампанию приобретением игрока «Астаны» в аренду

Полузащитник «Астаны» Марат Быстров присоединится к «Ордабасы» на правах аренды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации. 27-летний футболист прошлый сезон провел в шымкентском клубе.

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Быстров в нынешнее межсезонье проходил подготовку в составе столичного клуба, но в заявке на предстоящий сезон в составе шестикратных чемпионов Казахстана его нет. Футболист отправился в расположение «Ордабасы», где провел предыдущий сезон, выступая в аренде.

«Ордабасы» приобретением Быстрова в аренду завершит первый этап заявочной кампании, которая будет длиться до 3 апреля.

По данным Transfermarket.de, игрок «Астаны» будет выступать в шымкентском клубе до конца года. Его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро. В сезоне-2019 Быстров провел за «Ордабасы» во всех турнирах 31 матч и отметился тремя голевыми передачами.

Ранее в Казахстане он выступал за «Тобол», а также поиграл в таких российских клубах, как «Металлург» (Магнитогорск), «Челябинск» и «Тамбов».

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