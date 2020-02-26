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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и «Кайсар» до Суперкубка Казахстана не будут совершать трансферов

Как стало известно Vesti.kz, «Астана» и «Кайсар» в преддверии матча за Суперкубок Казахстана не будут совершать трансферов. Клубы 29 февраля откроют футбольный сезон 2020 года.

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Встреча за Суперкубок состоится в Костанае в манеже «Тобыл Арена». «Астана» завершила предсезонные сборы в Турции и отправилась в Казахстан. «Кайсар» заключительный этап подготовки к сезону проводит в своем городе.

Как команды проявляют себя на трансферном рынке, можно посмотреть здесь. По данным Transfermarket.de, состав «Астаны» оценивается в 26,75 миллиона евро, а «Кайсара» — в 10,7 миллиона. Первый этап дозаявочной кампании завершится 3 апреля. Стартовый тур КПЛ состоится 7 и 8 марта.

Для столичного клуба участие в Суперкубке будет седьмым по счету. Команда четыре раза выигрывала трофей. В нынешнем розыгрыше «Астана» выступит на правах чемпиона страны, а «Кайсар» — в ранге обладателя Кубка Казахстана.

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