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19:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Для нас это вызов». Стадион «Жас Кыран» в Алматы готовится принять матчи КПЛ с участием «Астаны»

Где будут проходить матчи «Астаны» в Алматы и насколько готова резервная арена столичного клуба к играм чемпионата Казахстана — об этом в интервью Vesti.kz рассказал генеральный директор детско-юношеского футбольного центра «Жас Кыран» Ренат Тогусов. Также он раскрыл, кто еще из клубов КПЛ планирует арендовать их стадион.

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Источник: Vesti.kz

— Ренат, какие работы сейчас проходят на стадионе и насколько он готов к играм премьер-лиги?

— Мы получили запрос на то, чтобы принять матчи казахстанской премьер-лиги. Изначально мы не соответствовали тем требованиям, которые предъявляет казахстанская федерация футбола к стадионам. Но все вопросы решаемы, мы наметили план мероприятий, нам было необходимо увеличить количество посадочных мест до полутора тысяч. Мы решим этот вопрос с помощью монтажа сборно-разборной трибуны на южной стороне стадиона и дополнительных рядов на основной трибуне .

1 марта приедут представители казахстанской федерации футбола для того, чтобы сертифицировать стадион, в этот срок мы будем готовы на сто процентов к тем критериям, которые они выдвигают.

— Представители «Астаны» уже посещали стадион?

— Да, они ознакомились с нашей инфраструктурой, дали нам рекомендации. Мы все обсудили, сейчас идет подготовительный период.

— «Астана» будет не только играть, но и тренироваться здесь?

— Да, помимо игр будут проходить тренировки, клубом составлен календарный план. Часть тренировок «Астаны» будет на стадионе «Жас Кыран». Также при подготовке к играм КПЛ у нас будут тренироваться еще две команды КПЛ — «Кызыл-Жар» и «Окжетпес».

— Вас удивил выбор «Астаны» в пользу вашего стадиона?

— Для нас это вызов, футбольный центр существует всего полтора года и нам приятно, что чемпион страны выбирает наш стадион в качестве резервной арены.

— Вы обсуждали с клубом, какой срок они планируют играть в Алматы?

— Все зависит от сроков ремонтных работ на «Астана Арене», клуб планирует играть здесь в марте и апреле, а дальше посмотрим.

— Если на «Жас Кыран» будут проводить матчи КПЛ, существует ли вероятность, что ваш клуб создаст команду хотя бы для первой лиги?

— У нас молодой футбольный центр, мы движемся шаг за шагом. Конечно, в долгосрочной перспективе наши учредители имеют план по созданию профессиональной команды. Сейчас становимся на ноги, в этом году мы стартуем в чемпионате среди групп подготовки первой лиги. Следующий шаг — чемпионат групп подготовки в премьер-лиге. Также возможно создание женской команды, поскольку у нас уже игроки юношеской и национальной сборной. Мы постепенно движемся в развитии и не хотим сразу свернуть горы.

Напомним, президент ПФЛК Олжас Абраев ранее объявил, что «Астана» заявила стадион «Жас-Кыран» в Алматы в качестве резервной арены.

На «Астана Арене» производится замена газона, этот процесс займет около 120 дней, то есть команда будет играть на нейтральном поле весь первый круг КПЛ-2020.

В первом круге чемпионата страны «Астана» проведет пять домашних матчей. Чемпионат Казахстана стартует 7 марта, до 16 мая пройдет первый круг, а с 20 мая по 9 августа — второй. В первом туре «Астана» должна сыграть в качестве принимающей стороны петропавловский «Кызыл-Жар СК».

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