Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли. Его обвиняют в оскорблении с отягчающими обстоятельствами. Пока неизвестно, какое наказание ему грозит.
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли. Его обвиняют в оскорблении с отягчающими обстоятельствами. Пока неизвестно, какое наказание ему грозит.
Ранее футболист пошутил о коронавирусе, чем вызвал критику. Он извинился за свой поступок. Отягчающим обстоятельством выступает то, что его шутка может трактоваться как расистская в отношении азиатов.
Алли на видео в Snapchat сказал «Корона чтооооо? (Corona whatttttt — Прим. “СЭ”). Пожалуйста, слушайте со звуком». На фоне слышен разговор людей с предположительно китайским акцентом.
Также он опубликовал видео с неизвестным азиатом, показал в кадре антисептик и сделал такую подпись: «Этому вирусу нужно быть быстрее, чтоб догнать меня». После этого многие стали обвинять его в расизме.
В итоге футболист извинился за свое поведение. «Приношу самые искренние извинения. Я не хотел никого обидеть».