Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе

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Ранее футболист пошутил о коронавирусе, чем вызвал критику. Он извинился за свой поступок. Отягчающим обстоятельством выступает то, что его шутка может трактоваться как расистская в отношении азиатов.

Алли на видео в Snapchat сказал «Корона чтооооо? (Corona whatttttt — Прим. “СЭ”). Пожалуйста, слушайте со звуком». На фоне слышен разговор людей с предположительно китайским акцентом.

Справка Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит? Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян. Подробнее

Также он опубликовал видео с неизвестным азиатом, показал в кадре антисептик и сделал такую подпись: «Этому вирусу нужно быть быстрее, чтоб догнать меня». После этого многие стали обвинять его в расизме.