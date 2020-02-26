Бекхэм: Не осознавал, что создание новой команды MLS будет такой сложной задачей

«Мы прошли длинный путь. Но я всегда знал, что оно того стоит. У меня была длинная и успешная карьера в футболе, но мне всегда нравились трудности. Не понимал, насколько трудной будет наша задача. На выполнение задуманного ушло больше времени, чем ожидал. Были моменты, когда казалось, что мы не сможем достичь цели. Но я ни разу не задумывался о том, чтобы отказаться от задуманного», — цитирует Бекхэма Daily Mail.