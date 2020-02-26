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22:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Бекхэм: Не осознавал, что создание новой команды MLS будет такой сложной задачей

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем новой команды MLS «Интер Майами», признался, что не понимал, насколько сложным получится путь создания нового клуба. В следующем сезоне «Интер Майами» дебютирует в MLS.

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Источник: AFP 2020

«Мы прошли длинный путь. Но я всегда знал, что оно того стоит. У меня была длинная и успешная карьера в футболе, но мне всегда нравились трудности. Не понимал, насколько трудной будет наша задача. На выполнение задуманного ушло больше времени, чем ожидал. Были моменты, когда казалось, что мы не сможем достичь цели. Но я ни разу не задумывался о том, чтобы отказаться от задуманного», — цитирует Бекхэма Daily Mail.

Ранее стало известно, что мультимедийный сервис Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) — профессиональной футбольной лиги, высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт действует три года начиная с сезона-2020. Подписчики «Okko Спорт» смогут посмотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступных для дистрибуции на территории стран Европы.

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