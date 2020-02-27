Лобанцев перешел из «Ротора» в клуб из Казахстана

Все вопросы по его переходу между клубами согласованы.

В текущем первенстве 24-летний воспитанник «Локомотива» провел за волгоградцев 4 матча, в которых пропустил 3 мяча.

В прошлом году, будучи основным вратарем «Ротора» (24 игры), он установил рекорд сезона в ФНЛ — 575 минут без пропущенных мячей.

Напомним, что вместо Лобанцева лидер ФНЛ пригласил Даниила Авдюшкина из ростовского СКА.