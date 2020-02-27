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09:12 (мск), источник: Матч ТВ

Лобанцев перешел из «Ротора» в клуб из Казахстана

Как стало известно matchtv.ru, вратарь «Ротора» Мирослав Лобанцев пополнил состав новичка Казахстанской премьер-лиги «Кызыл-Жара».

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Все вопросы по его переходу между клубами согласованы.

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В текущем первенстве 24-летний воспитанник «Локомотива» провел за волгоградцев 4 матча, в которых пропустил 3 мяча.

В прошлом году, будучи основным вратарем «Ротора» (24 игры), он установил рекорд сезона в ФНЛ — 575 минут без пропущенных мячей.

Напомним, что вместо Лобанцева лидер ФНЛ пригласил Даниила Авдюшкина из ростовского СКА.

«Ротор» занимает первое место в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в активе 52 очка.

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