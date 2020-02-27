Лобанцев перешел из «Ротора» в клуб из Казахстана
Как стало известно matchtv.ru, вратарь «Ротора» Мирослав Лобанцев пополнил состав новичка Казахстанской
Как стало известно matchtv.ru, вратарь «Ротора» Мирослав Лобанцев пополнил состав новичка Казахстанской
Все вопросы по его переходу между клубами согласованы.
В текущем первенстве 24-летний воспитанник «Локомотива» провел за волгоградцев 4 матча, в которых пропустил 3 мяча.
В прошлом году, будучи основным вратарем «Ротора» (24 игры), он установил рекорд сезона в ФНЛ — 575 минут без пропущенных мячей.
Напомним, что вместо Лобанцева лидер ФНЛ пригласил Даниила Авдюшкина из ростовского СКА.
«Ротор» занимает первое место в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в активе 52 очка.