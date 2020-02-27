Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2022 года

«Он только что продлил соглашение до 2022 года, это официально. Это означает, что он будет выступать за “Реал” до 35 лет. Посмотрим, что будет потом… Он хранит “Лион” в своем сердце, несмотря на то, что сегодня он лидер “Реала”», — приводит слова Джазири RMC Sport.