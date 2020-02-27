Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2022 года
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Нападающий Карим Бензема подписал новый контракт с мадридским «Реалом», соглашение действует до 2022 года, сообщил агент французского футболиста Карим Джазири.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Нападающий Карим Бензема подписал новый контракт с мадридским «Реалом», соглашение действует до 2022 года, сообщил агент французского футболиста Карим Джазири.
«Он только что продлил соглашение до 2022 года, это официально. Это означает, что он будет выступать за “Реал” до 35 лет. Посмотрим, что будет потом… Он хранит “Лион” в своем сердце, несмотря на то, что сегодня он лидер “Реала”», — приводит слова Джазири RMC Sport.
Бензема перешел в «Реал» из французского «Лиона» в 2009 году. В составе «Королевского клуба» он провел 499 матчей и забил 240 голов. Бензема помог «Реалу» четырежды выиграть Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат и Кубок Испании.