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11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2022 года

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Нападающий Карим Бензема подписал новый контракт с мадридским «Реалом», соглашение действует до 2022 года, сообщил агент французского футболиста Карим Джазири.

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Источник: AP 2020

«Он только что продлил соглашение до 2022 года, это официально. Это означает, что он будет выступать за “Реал” до 35 лет. Посмотрим, что будет потом… Он хранит “Лион” в своем сердце, несмотря на то, что сегодня он лидер “Реала”», — приводит слова Джазири RMC Sport.

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Бензема перешел в «Реал» из французского «Лиона» в 2009 году. В составе «Королевского клуба» он провел 499 матчей и забил 240 голов. Бензема помог «Реалу» четырежды выиграть Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат и Кубок Испании.

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«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
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