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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Англии в составе МЮ вместо «Кайрата» договорился с другим клубом

Полузащитник сербского «Партизана» Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае, сообщает Novosti.rs.

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32-летний хавбек договорился о контракте с клубом «Тайчжоу Юаньда», выступающим во втором дивизионе. Соглашение будет подписано на два года с опцией продления еще на сезон.

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Последние два с половиной года Тошич выступал за «Партизан». В Китае отложили старт чемпионата из-за вспышки коронавируса.

Ранее сообщалась, что серб может перейти в «Кайрат». В частности, алматинский клуб предложил Тошичу двухлетний контракт, по которому он заработает больше, чем в «Партизане».

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей в чемпионате Сербии, отметившись пятью голами.

Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/2009 в составе «Манчестер Юнайтед». Также в составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Кроме того, он является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Также выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».

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