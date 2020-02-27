Чемпион Англии в составе МЮ вместо «Кайрата» договорился с другим клубом

32-летний хавбек договорился о контракте с клубом «Тайчжоу Юаньда», выступающим во втором дивизионе. Соглашение будет подписано на два года с опцией продления еще на сезон.

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Последние два с половиной года Тошич выступал за «Партизан». В Китае отложили старт чемпионата из-за вспышки коронавируса.

Ранее сообщалась, что серб может перейти в «Кайрат». В частности, алматинский клуб предложил Тошичу двухлетний контракт, по которому он заработает больше, чем в «Партизане».

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей в чемпионате Сербии, отметившись пятью голами.