«Астана» включила казахстанца из академии «Атлетико» в заявку на новый сезон КПЛ

Отметим, что в заявку столичного клуба вошел Динмухаммед Кашкен, который ездил с командой на сборы в Португалию. 20-летний Кашкен несколько лет занимался в академии мадридского «Атлетико», а в апреле 2019 года ездил на просмотр в молодежную команду французского «Лиона». В 2016 году он вернулся в Казахстан и два сезона выступал за дубль «Астаны» во второй лиге. Также он играл за «Жетысу-Б» из первой лиги.