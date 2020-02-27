«Астана» включила казахстанца из академии «Атлетико» в заявку на новый сезон КПЛ
Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) опубликовал заявку столичной «Астаны» на новый сезон казахстанской
Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) опубликовал заявку столичной «Астаны» на новый сезон казахстанской
В первом туре «Астана» 7 марта сыграет с петропавловским «Кызыл-Жаром СК», который пробился в высший дивизион после чемпионства в первой лиге.
Отметим, что в заявку столичного клуба вошел Динмухаммед Кашкен, который ездил с командой на сборы в Португалию. 20-летний Кашкен несколько лет занимался в академии мадридского «Атлетико», а в апреле 2019 года ездил на просмотр в молодежную команду французского «Лиона». В 2016 году он вернулся в Казахстан и два сезона выступал за дубль «Астаны» во второй лиге. Также он играл за «Жетысу-Б» из первой лиги.
Вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов.
Защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников, Динмухамед Кашкен, Дмитрий Шомко.
Полузащитники: Макс Эбонг, Дорин Ротариу, Рунар Мар Сигурьонссон, Тигран Барсегян, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Дидар Жалмукан.
Нападающие: Пиерос Сотириу, Алексей Щеткин.
* В заявке возможны изменения.