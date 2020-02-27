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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» включила казахстанца из академии «Атлетико» в заявку на новый сезон КПЛ

Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) опубликовал заявку столичной «Астаны» на новый сезон казахстанской премьер-лиги.

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Источник: Reuters

В первом туре «Астана» 7 марта сыграет с петропавловским «Кызыл-Жаром СК», который пробился в высший дивизион после чемпионства в первой лиге.

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Отметим, что в заявку столичного клуба вошел Динмухаммед Кашкен, который ездил с командой на сборы в Португалию. 20-летний Кашкен несколько лет занимался в академии мадридского «Атлетико», а в апреле 2019 года ездил на просмотр в молодежную команду французского «Лиона». В 2016 году он вернулся в Казахстан и два сезона выступал за дубль «Астаны» во второй лиге. Также он играл за «Жетысу-Б» из первой лиги.

Вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов.

Защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Сергей Малый, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников, Динмухамед Кашкен, Дмитрий Шомко.

Полузащитники: Макс Эбонг, Дорин Ротариу, Рунар Мар Сигурьонссон, Тигран Барсегян, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Дидар Жалмукан.

Нападающие: Пиерос Сотириу, Алексей Щеткин.

* В заявке возможны изменения.

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