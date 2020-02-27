«Фламенго» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Южной Америки

Вторая встреча за Суперкубок, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Жерсон (62-я и 89-я минуты), еще один гол забил Габриэл Барбоза (19). «Фламенго» с 23-й минуты играл вдесятером из-за удаления Вилиана Арана, на 86-й арбитр уравнял составы команд, показав красную карточку Алехандро Кабесе.