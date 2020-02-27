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11:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фламенго» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Южной Америки

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболисты бразильского клуба «Фламенго» стали победителями Суперкубка Южной Америки, по сумме двух матчей обыграв эквадорский «Индепендьенте дель Валье».

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Источник: AP 2020

Вторая встреча за Суперкубок, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Жерсон (62-я и 89-я минуты), еще один гол забил Габриэл Барбоза (19). «Фламенго» с 23-й минуты играл вдесятером из-за удаления Вилиана Арана, на 86-й арбитр уравнял составы команд, показав красную карточку Алехандро Кабесе.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Кито, завершился вничью — 2:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Фламенго» стал обладателем Суперкубка Южной Америки впервые в своей истории.

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