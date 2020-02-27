Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Эспаньол
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Порту
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Базель
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
Мальме
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Хетафе
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
26.02
Реал
Манчестер Сити
12
Футбол. Еврокубки
26.02
Лион
Ювентус
10
Все события
Фоторепортажи
18Самые известные ученицы Тутберидзе
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
09:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» отдала своего футболиста в другой клуб

Футболист молодежной сборной Казахстана Султан Сагнаев продолжит карьеру в клубе «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

20-летний полузащитник отыграет за актаусцев на правах аренды до конца года.

Читайте также
Бывший футболист сборной Казахстана нашел новый клуб

Правами на него владеет «Астана». В прошлом сезоне Сагнаев провел девять матчей за «Астану-М», забив два гола и отдав три результативные передачи. Еще успел сыграть шесть встреч за павлодарский «Иртыш», в котором также находился в аренде.

Кроме того, хавбек поиграл за все юношеские сборные Казахстана. При этом привлекается в состав «молодежки».

Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

Отметим, что зимой актаусцы подписали Марко Милошевича («Напредак»), Александара Станисавлевича («Вождовац»), Лайонела Адамса («Ислочь»), Сержа Ньюадзи («Тараз»), Еркина Тапалова («Жетысу»), Владислава Сиротова («Текстильщик»), Тараса Бондаренко («Раднички», Ниш), Рахимжана Розыбакиева («Тараз»), Стефана Букораца («Торпедо», Жодино), Дениса Кавлинова («Гомель»), Рамазана Каримова («Астана»), Марата Шахметова («Шахтер», Караганда).

Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Понеслась, мужики. Конор отдыхает". Комментатор украсил массовую драку 9-летних хоккеистов в Казахстане
Американские неудачники испортили юбилей Малкина в НХЛ
Форвард продлил контракт с «Реалом» до 2022 года
Задоров ударил канадца. Ждет ли россиянина дисквалификация
«Вашингтон» приедет в РФ? НХЛ готова сделать Овечкину подарок
Роскошная и откровенная: Бетина Попова завершила карьеру (фото)
Гвардиола стал рекордсменом по победам в матчах плей-офф ЛЧ
Названа дата пресс-конференции Нурмагомедова и Фергюсона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь