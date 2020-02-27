«Астана» отдала своего футболиста в другой клуб

20-летний полузащитник отыграет за актаусцев на правах аренды до конца года.

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Правами на него владеет «Астана». В прошлом сезоне Сагнаев провел девять матчей за «Астану-М», забив два гола и отдав три результативные передачи. Еще успел сыграть шесть встреч за павлодарский «Иртыш», в котором также находился в аренде.

Кроме того, хавбек поиграл за все юношеские сборные Казахстана. При этом привлекается в состав «молодежки».

Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

Отметим, что зимой актаусцы подписали Марко Милошевича («Напредак»), Александара Станисавлевича («Вождовац»), Лайонела Адамса («Ислочь»), Сержа Ньюадзи («Тараз»), Еркина Тапалова («Жетысу»), Владислава Сиротова («Текстильщик»), Тараса Бондаренко («Раднички», Ниш), Рахимжана Розыбакиева («Тараз»), Стефана Букораца («Торпедо», Жодино), Дениса Кавлинова («Гомель»), Рамазана Каримова («Астана»), Марата Шахметова («Шахтер», Караганда).