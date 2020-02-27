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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана может заменить известного КВН-щика на посту главы Федерации

Казахстанский КВН-щик Малик Хасенов в ближайшее время покинет пост президента Федерации футбола города Нур-Султан, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

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Вместо него руководителем организации может стать бывший футболист молодежной сборной Казахстана и «Актобе» Дидар Сыдыкбек. Он уже заявил свою кандидатуру на должность руководителя.

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35-летний Хасенов стал президентом столичной федерации футбола в марте 2018 года по итогам отчетно-выборной конференции. Он долгие годы выступал в составе команды «Астана.kz» в КВН.

27-летний Сыдыкбек завершил свою игровую карьеру в 2014 году. Полузащитник дебютировал на профессиональном уровне в составе «Кызыл-Жара СК», откуда перешел в «Астану-1964». В премьер-лиге провел семь матчей, выступая за «Актобе» и «Ордабасы». Последним клубом Сыдыкбека был столичный «Байтерек» в первой лиге.

В 2013 году футболист получил приглашение от польской «Легии» на просмотр, однако не смог поехать в Варшаву из-за травмы. В том же году Сыдыкбек провел несколько товарищеских игр в составе молодежной сборной Казахстана.

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