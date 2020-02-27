Экс-футболист молодежной сборной Казахстана может заменить известного КВН-щика на посту главы Федерации
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Вместо него руководителем организации может стать бывший футболист молодежной сборной Казахстана и «Актобе» Дидар Сыдыкбек. Он уже заявил свою кандидатуру на должность руководителя.
35-летний Хасенов стал президентом столичной федерации футбола в марте 2018 года по итогам
27-летний Сыдыкбек завершил свою игровую карьеру в 2014 году. Полузащитник дебютировал на профессиональном уровне в составе «Кызыл-Жара СК», откуда перешел в «Астану-1964». В
В 2013 году футболист получил приглашение от польской «Легии» на просмотр, однако не смог поехать в Варшаву