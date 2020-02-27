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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

«В Казахстане удивило…». Лучший бомбардир европейского чемпионата — о переходе в «Астану» и целях на сезон

Новичок «Астаны» нападающий сборной Кипра по футболу Пиерос Сотириу поделился своими ожиданиями от старта сезона в Казахстане, а также рассказал о своих впечатлениях от команды и страны.

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Официально о переходе 27-летнего форварда «Астана» объявила 20 февраля. Соглашение с игроком рассчитано на три года. Согласно Transfermarkt, трансфер Сотириу обошелся казахстанскому клубу в два миллиона евро.

29 февраля «Астана» откроет сезон матчем за Суперкубок Казахстана против кызылординского «Кайсара». С большой долей вероятности эта игра станет дебютной для новичков столичной команды.

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— Я приезжал в Казахстан в составе АПОЭЛа в рамках Лиги Европы и был удивлен хорошим качеством игроков клуба. В прошлом году вместе со сборной Кипра мы играли на «Астана Арене», и бросилось в глаза, что у вас в стране очень доброжелательные и вежливые люди. Я жду с нетерпением старта сезона и своего выступления за «Астану» в предстоящие три сезона.

— Что ты ждешь от предстоящего сезона?
— Очень важно бросить все усилия, чтобы помочь команде достичь всех поставленных целей на сезон: выйти в групповую стадию Лиги чемпионов, но сейчас надо сперва выиграть Суперкубок, и, конечно, вновь стать чемпионами.

— Можешь рассказать про первую встречу с командой и тренерским штабом?
— Все встретили очень тепло, сразу дали ощущение комфорта. Тренер объяснил мне планы команды и наши цели на сезон. А все игроки в команде пытаются помочь мне в быстрой адаптации. Чувствую себя очень хорошо в «Астане».

— Скоро предстоит игра за Суперкубок Казахстана. Готов ли ты к этому матчу?
— Я пришел сюда бороться за титулы. Матч 29 февраля — это возможность начать сезон с завоевания Суперкубка. Будет тяжелая игра, но я надеюсь, мы сумеем выиграть этот титул.

Сотириу перешел в «Астану» из датского «Копенгагена», с которым становился чемпионом. В текущем сезоне чемпионата Дании он принял участие в 18 матчах и с девятью голами является лучшим бомбардиром первенства.

До этого форвард выступал за АПОЭЛ, в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат Кипра. Сотириу имеет большой опыт игры в еврокубках, сыграв более 60 матчей в турнирах под эгидой УЕФА, в которых забил 13 голов. Также в активе Пиероса 40 матчей и десять голов в составе сборной Кипра.

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