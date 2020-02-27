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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал обладателя Кубка России

Воспитанник балахнинского футбола Андрей Буйволов продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным Transfermarkt, контракт с ним подписан до конца года.

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Последним клубом 33-летнего защитника был «Енисей», который он покинул еще в августе. На родине также выступал за «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Тосно», «Волгу» (Нижний Новгород). В составе «Тосно» становился обладателем Кубка России-2017/18.

На счету имеет три игры за вторую сборную России (также известна как «Россия Б» и «Россия-2»), которая с 1 июля 2011 года до октября 2012 являлась ближайшим резервом основной сборной страны.

Отметим, что зимой в расположение «горняков» перешли Давид Юрченко («Енисей»), Усман Мухаммед («Тамбов»), Александр Кислицын («Окжетпес»), Абдель Ламанж («Кайсар»), Гидеон Баа («Хонка»), Алию Абубакар («Олимпик», Донецк), Седрик Куаджа («Слуцк»), Жереми Манзорро («Иртыш»), Асланбек Какимов («Актобе»), Арсен Хубулов («Енисей»), Михаил Бакаев («Шинник»), Дмитрий Ятченко («Динамо», Минск), Бауыржан Турысбек («Тобол»).

Предыдущий сезон «Шахтер» завершил на девятом месте. По окончании чемпионата клуб расстался с болгарским тренером Николаем Костовым. Его место впоследствии занял украинец Вячеслав Грозный.

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