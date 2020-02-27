Экс-легионеры «Актобе» и «Астаны» своими голами перевернули ход драматичного матча в Кубке страны
Очень драматичным выдался матч между командами «Парана» и «Баия де Фейра» в рамках 1/64 финала Кубка Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Очень драматичным выдался матч между командами «Парана» и «Баия де Фейра» в рамках 1/64 финала Кубка Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основные события развернулись во втором тайме. Гости усилиями Лео (59-я минута) и Алекса Казумбы (68-я) вели в счете в два мяча, но, несмотря на это, умудрились пропустить трижды в компенсированное время и вылететь из Кубка — 2:3.
У хозяев отличились Талес (90+2),
31-летний Брессан известен казахстанским болельщикам по непродолжительному выступлению за «Астану» в 2014 году, хотя контракт с ним подписывался на два года. На тот момент с рыночной стоимостью в 2,3 миллиона евро он считался самым дорогим игроком северян и КПЛ. Столичную команду покинул летом того же года, проведя за нее всего шесть игр и забив один гол. Далее выступал за португальские «Риу Аве», «Шавеш», кипрский АПОЭЛ, бразильскую «Куябу», а в феврале 2020 года стал игроком клуба «Парана».
30-летний Фабрисио выступал за «Актобе» в 2018 году, был ведущим защитником «красно-белых», но после девяти игр в чемпионате покинул