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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-легионеры «Актобе» и «Астаны» своими голами перевернули ход драматичного матча в Кубке страны

Очень драматичным выдался матч между командами «Парана» и «Баия де Фейра» в рамках 1/64 финала Кубка Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Основные события развернулись во втором тайме. Гости усилиями Лео (59-я минута) и Алекса Казумбы (68-я) вели в счете в два мяча, но, несмотря на это, умудрились пропустить трижды в компенсированное время и вылететь из Кубка — 2:3.

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У хозяев отличились Талес (90+2), экс-защитник «Актобе» Фабрисио Дорнеллас (90+3) и бывший игрок «Астаны» Ренан Брессан (90+9). Причем последний забил со штрафного.

31-летний Брессан известен казахстанским болельщикам по непродолжительному выступлению за «Астану» в 2014 году, хотя контракт с ним подписывался на два года. На тот момент с рыночной стоимостью в 2,3 миллиона евро он считался самым дорогим игроком северян и КПЛ. Столичную команду покинул летом того же года, проведя за нее всего шесть игр и забив один гол. Далее выступал за португальские «Риу Аве», «Шавеш», кипрский АПОЭЛ, бразильскую «Куябу», а в феврале 2020 года стал игроком клуба «Парана».

30-летний Фабрисио выступал за «Актобе» в 2018 году, был ведущим защитником «красно-белых», но после девяти игр в чемпионате покинул премьер-лигу из-за финансовых проблем актюбинской команды.

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