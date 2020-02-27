Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

Источник: AP 2020

В четверг «Тигрес» дома играл с командой «Альянс» из Сальвадора. Первая встреча команд в рамках 1/8 финала турнира завершилась победой «Альянса» со счетом 2:1. Мексиканцам удалось забить три мяча в ворота соперника уже к середине первого тайма, но вскоре счет стал 3:2.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--790030ef119c6311c394" data-vnd="790030ef119c6311c394" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=790030ef119c6311c394" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для выхода в четвертьфинал турнира «Тигресу» нужен был еще один забитый мяч. На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную «Альянса». В итоге голкиперу удалось забить благодаря точному удару головой и вывести «Тигрес» в следующий раунд Лиги чемпионов КОНКАКАФ.