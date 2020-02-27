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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мексиканский футбольный клуб «Тигрес» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ благодаря голу своего вратаря.

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Источник: AP 2020

В четверг «Тигрес» дома играл с командой «Альянс» из Сальвадора. Первая встреча команд в рамках 1/8 финала турнира завершилась победой «Альянса» со счетом 2:1. Мексиканцам удалось забить три мяча в ворота соперника уже к середине первого тайма, но вскоре счет стал 3:2.

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Для выхода в четвертьфинал турнира «Тигресу» нужен был еще один забитый мяч. На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную «Альянса». В итоге голкиперу удалось забить благодаря точному удару головой и вывести «Тигрес» в следующий раунд Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

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Гусман выступает за «Тигрес» с 2014 года. Пять лет назад вратарь стал чемпионом Мексики вместе со своей командой.

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