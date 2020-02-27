Подопечные Селюка, российское направление и уход воспитанников. Каким будет «Шахтер» в новом сезоне КПЛ

«Шахтер» со скандалом покинули люди, которые многие годы работали в клубе, и важные игроки, а именно воспитанники местной школы. Сейчас карагандинцы выглядят совершенно другой командой, курс на современное развитие, тактически привлекательный футбол и доверие к молодежи свернул в другую сторону. В Караганде неожиданно вспомнили о тренере Вячеславе Грозном и пригласили целый десант возрастных легионеров, в их числе многие клиенты известного на просторах СНГ агента Дмитрия Селюка.

Начнем с потерь. «Горняки» на удивление легко отпустили своих талантливых воспитанников, игроков молодежной сборной Казахстана — Дмитрия Бачека (близок к подписанию контракта с хорватским «Хайдуком») и Оралхана Омиртаева (пошел на повышение в «Тобол»).

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Также клуб не сумел продлить контракт с наиболее эффективным и ярким легионером прошлого сезона — Иваном Пешичем. Столь же значителен уход центрального полузащитника Доньета Шкодры — у косовара с бельгийским паспортом был действующий контракт, но внезапно он перебрался в «Жетысу».

Скорых, Чичулин, Тарасов, Лунин, Байтана, Шахметов образовали казахстанский блок игроков, которые также сменили клубную прописку. Грозный не нашел места в команде и для таких футболистов, как Артем Барановский, Лувага и Режиналдо.

Но, пожалуй, громче всего ударил по «Шахтеру» трансфер Игоря Шацкого в «Тобол». Местный воспитанник, вратарь национальной сборной и капитан ушел, хотя у «горняков» были все возможности сохранить его.

Таким образом, о симпатичной команде под руководством Николая Костова, которая была заточена под контроль мяча, можно забыть.

А вот трансферы на вход у «Шахтера» вызывают еще больше вопросов. Клуб решил максимально воспользоваться правилом отмены лимита для россиян и уже подписал Арсена Хубулова, Михаила Бакаева, Андрея Буйволова, Дмитрия Ятченко и Давида Юрченко.

На внутреннем рынке «Шахтер» забрал Асланбека Какимова (он странным образом сменил два клуба за межсезонье), Александра Кислицына, Абделя Ламанжа, Жереми Манзорро и Бауыржана Турысбека.

Серьезным образом повлиял на селекцию «Шахтера» и Дмитрий Селюк. Гидеон Баа (играл за молодежный состав «Кайрата»), Мухаммед Усман, Алия Абубакар и Седрик Куаджа разом высадились в карагандинском клубе и теперь попробуют реализовать свой недюжинный талант под присмотром Грозного.