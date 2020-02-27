«Иртыш» подписал двух защитников из России

С 2017 года выступал за ФК «Нижний Новгород», был капитаном, сыграл за дружину 122 матча, вместе с командой в сезоне 2016/2017 завоевал путевку в ФНЛ. В минувшем сезоне защищал цвета ФК «Мордовия» (Саранск), куда перешел летом 2019 года и сыграл 22 матча.

27-летний Почивалин — воспитанник подмосковного футбола. Начал профессиональную карьеру в молодежном составе самарских «Крыльев Советов», после чего выступал в таких российских командах, как «Звезда», «Рязань», «Зенит» (Пенза), «Нефтехимик» (Нижнекамск). В 2016 году дебютировал в лиге ФНЛ в составе калининградской «Балтики». За калининградцев футболист отыграл 36 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Сезон 2018 года футболист провел в ФК «Сочи» (всего сыграл 32 матчей) и помог команде выйти в премьер-лигу России. По итогам сезона 2018/19 в ФНЛ занял первое место среди левых защитников лиги по версии Instat. В составе студенческой сборной России по футболу принимал участие в Универсиаде в Тайбэе (Китай) в 2017 году, был капитаном команды. В минувшем сезоне защищал цвета ФК «Химки», куда перешел летом 2019 года и сыграл 18 матчей.