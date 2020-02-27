В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста

Как отмечает издание, 22-летний футболист пропустил последний матч своей команды в воскресенье. Первые признаки болезни футболист почувствовал еще в субботу, когда находился с командой в отеле города Алессандрия, где на следующий день должна была пройти игра. Утром у него поднялась температура, поэтому в матче он не участвовал. Он добровольно согласился на карантин, домой он вернулся отдельно от команды.

Утром в среду врачи взяли у него анализы. Вечером тесты показали наличие коронавируса, после чего игрок на специальной машине скорой помощи был отправлен в инфекционную больницу, врачи оценили его состояние как нормальное.

В воскресенье «Пьянезе» на выезде уступил молодежной команде туринского «Ювентуса» со счетом 0:1.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч.