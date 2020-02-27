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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Случай заражения новым коронавирусом обнаружен у игрока клуба «Пьянезе» из третьего дивизиона итальянского футбола серии С, сообщает La Nazione.

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Как отмечает издание, 22-летний футболист пропустил последний матч своей команды в воскресенье. Первые признаки болезни футболист почувствовал еще в субботу, когда находился с командой в отеле города Алессандрия, где на следующий день должна была пройти игра. Утром у него поднялась температура, поэтому в матче он не участвовал. Он добровольно согласился на карантин, домой он вернулся отдельно от команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Утром в среду врачи взяли у него анализы. Вечером тесты показали наличие коронавируса, после чего игрок на специальной машине скорой помощи был отправлен в инфекционную больницу, врачи оценили его состояние как нормальное.

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В воскресенье «Пьянезе» на выезде уступил молодежной команде туринского «Ювентуса» со счетом 0:1.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч.

По последним данным службы гражданской обороны Италии, число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусом достигло 528, в результате заражения скончались 14 человек.

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