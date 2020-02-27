Домашние матчи «Астаны» и «Кайрата» в Алматы могут развести по времени

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В случае же, если на республиканском канале будет проходить трансляция встречи из южной столицы с участием только одного из двух клубов, им предоставят возможность самим определять время начала встреч.

Напомним, что «Астана» заявила стадион «Жас-Кыран» в качестве резервного, так как на «Астана Арене» в столице проводится замена газона. Ожидается, что в Алматы чемпионы будут проводить домашние матчи до середины мая — то есть весь первый круг.

«Домашние матчи “Астаны” и “Кайрата”, которые пройдут в Алматы, мы не будем разводить по времени, если одна из игр не будет показана на телевидении. Клубы сами назначают время матчей, исходя из интересов своих болельщиков, климатических условий и возможностей стадиона для проведения игр в темное время суток. В случае, если обе игры будут показаны на телеканалах вещателей, тогда лига согласует с клубами время для проведения встреч в разный временной слот для того, чтобы матчи получили более широкий охват на республиканском телевидении. Финальная инспекция стадиона “Жас-Кыран” назначена на 1 марта», — сообщил глава ПФЛК Олжас Абраев.

Отметим, что к календаре премьер-лиги присутствует несколько дат, когда команды будут проводить домашние игры в один день.

В первом туре, 7 марта, «Астана» сыграет против «Кызыл-Жар СК», а «Кайрат» против «Тараза». В третьем туре, 21 марта, столичный клуб будет принимать «Иртыш», а алматинцы — «Жетысу». В пятом туре, 12 апреля, чемпион Казахстана встретится с «Окжетпесом». В этот же день «Кайрату» предстоит матч против «Тобола».

Если же работы по замене газона на «Астана Арене» не будут завершены до начала второго круга КПЛ (20 мая), то столичный клуб и алматинцы в двенадцатом туре тоже проведут домашние встречи в одном городе. «Астана» сыграет с «Каспием», а «Кайрат» примет «Шахтер».