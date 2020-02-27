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18:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» объявил о подписании полузащитника из Австрии

Австрийский полузащитник Кристиан Добрас подписал контракт с «Иртышом», сообщает пресс-служба павлодарского футбольного клуба.

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27-летний уроженец Хорватии является воспитанником австрийского профессионального футбольный клуба из Вены «Рапид», в дубле которого дебютировал в австрийской региональной лиге (третий дивизион) в сезоне-2010/11, сыграв 53 матчей и забив 11 голов, получил вызов в основную команду, которая выступает в австрийской футбольной бундеслиге.

С тех пор футболист провел 116 матчей в бундеслиге Австрии и забил 15 голов. Защищал цвета таких команд, как «Винер-Нойштадт», «Гредиг», «Штурм Грац» и «Альтах».

В минувшем сезоне защищал цвета ФК «Мельбурн», который выступает в главном чемпионате Австралии. Игрок перешел в команду прошлым летом и за короткий период времени сыграл в девяти матчах, отдал голевую передачу и забил два гола.

«По информации европейских футбольных специалистов, австриец может одинаково хорошо сыграть как на обоих флангах, так и в центре полузащиты, взяв на себя роль плеймейкера. Имел опыт участия в квалификационном раунде Лиги Европы, выступая за австрийские команды, сыграл в девяти матчах этого турнира. Кристиан провел вместе с павлодарской командой учебно-тренировочные сборы в Турции и принял участие в контрольных поединках. Желаем ему успешной игры в составе бело-cиних!» — пишет «Иртыш».

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