«Иртыш» объявил о подписании полузащитника из Австрии

27-летний уроженец Хорватии является воспитанником австрийского профессионального футбольный клуба из Вены «Рапид», в дубле которого дебютировал в австрийской региональной лиге (третий дивизион) в сезоне-2010/11, сыграв 53 матчей и забив 11 голов, получил вызов в основную команду, которая выступает в австрийской футбольной бундеслиге.

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С тех пор футболист провел 116 матчей в бундеслиге Австрии и забил 15 голов. Защищал цвета таких команд, как «Винер-Нойштадт», «Гредиг», «Штурм Грац» и «Альтах».

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В минувшем сезоне защищал цвета ФК «Мельбурн», который выступает в главном чемпионате Австралии. Игрок перешел в команду прошлым летом и за короткий период времени сыграл в девяти матчах, отдал голевую передачу и забил два гола.