Экс-футболист «Кайрата» перешел в «Актобе»
Казахстанский полузащитник Рифат Нурмугамет подписал контракт с «Актобе», сообщает
Казахстанский полузащитник Рифат Нурмугамет подписал контракт с «Актобе», сообщает
23-летний футболист — воспитанник «Кайрата». За главную команду алматинцев он дебютировал в 2014 году и забил один гол в шести официальных матчах. В межсезонье он провел с клубом два сбора, а затем отправился на УТС с «Актобе».
Также Нурмугамет играл за «Кайрат-Жастар» и «Жетысу», в который дважды уходил в аренду. Имеет опыт выступлений за юношескую (до 17 лет) и молодежную сборные Казахстана.