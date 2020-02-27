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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Кайрата» перешел в «Актобе»

Казахстанский полузащитник Рифат Нурмугамет подписал контракт с «Актобе», сообщает пресс-служба клуба.

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23-летний футболист — воспитанник «Кайрата». За главную команду алматинцев он дебютировал в 2014 году и забил один гол в шести официальных матчах. В межсезонье он провел с клубом два сбора, а затем отправился на УТС с «Актобе».

Также Нурмугамет играл за «Кайрат-Жастар» и «Жетысу», в который дважды уходил в аренду. Имеет опыт выступлений за юношескую (до 17 лет) и молодежную сборные Казахстана.

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