Описан разговор Смолова с Серхио Рамосом во время матча против «Реала»

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Ткаченко отметил, что Рамос помнит Смолова по играм на уровне сборных. По словам агента, защитник «Реала» на первой минуте игры против «Сельты» сказал форварду: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу». Россиянин уже на седьмой минуте забил сливочным — этот гол стал для него первым в составе новой команды.

Кроме того, Ткаченко рассказал, что Смолов сумел быстро адаптироваться в «Сельте». Он уже был приглашен на день рождения одного из партнеров по команде.

«Ему нравятся и лига, и город», — добавил Ткаченко.

29-летний Смолов перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет выступать в «Сельте» до конца сезона-2019/2020. Команда занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании.