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20:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Описан разговор Смолова с Серхио Рамосом во время матча против «Реала»

Герман Ткаченко, глава компании ProSports Management, представляющей интересы российского нападающего «Сельты» Федора Смолова, описал разговор футболиста с капитаном «Реала» Серхио Рамосом. Слова агента приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: Reuters

Ткаченко отметил, что Рамос помнит Смолова по играм на уровне сборных. По словам агента, защитник «Реала» на первой минуте игры против «Сельты» сказал форварду: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу». Россиянин уже на седьмой минуте забил сливочным — этот гол стал для него первым в составе новой команды.

Кроме того, Ткаченко рассказал, что Смолов сумел быстро адаптироваться в «Сельте». Он уже был приглашен на день рождения одного из партнеров по команде.

«Ему нравятся и лига, и город», — добавил Ткаченко.

29-летний Смолов перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет выступать в «Сельте» до конца сезона-2019/2020. Команда занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Смолова три гола в 14 матчах. Форвард уже выступал за европейские клубы: в 2010-м он находился в аренде у голландского «Фейеноорда».

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Реал
2:2
Первый тайм: 0:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 2416.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 62477 зрителей
Главные тренеры
Зинедин ЗиданОскар Гарсия
Голы
Тони Кроос(Марселу)52′
Федор Смолов(Яго Аспас)7′
Серхио Рамос65′
Санти Мина(Денис Суарес)85′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Рубен Бланко
2Даниэль Карвахаль
74′
4Нестор Араухо
12Марселу
18Джозеф Айду
4Серхио Рамос
21Джейсон Мурильо
5Рафаэль Варан
15Лукас Оласа
57′
14Каземиру
5Окай Йокушлу
76′
15Федерико Вальверде
12Рафинья
9Карим Бензема
10Яго Аспас
8Тони Кроос
81′
20Кевин Васкес
55′
10Лука Модрич
11Пионе Систо
11Гарет Бэйл
72′84′
14Филип Брадарич
83′
23Ферлан Менди
22Санти Мина
7Эден Азар
73′
9Федор Смолов
70′
25Винисиус Жуниор
6Денис Суарес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
10Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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