Матч «Ювентус» — «Интер» и ещё 4 встречи Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса
Руководство Серии А подтвердило, что сразу несколько матчей 26-го тура Серии А будут проходить без зрителей
Руководство Серии А подтвердило, что сразу несколько матчей 26-го тура Серии А будут проходить без зрителей
Было решено провести матчи «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешия» без зрителей.
Соответствующее решение руководство Серии А приняло по итогам экстренной встречи, на которой обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в Италии.
Ранее стало известно, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» будет проходить без зрителей.