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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Ювентус» — «Интер» и ещё 4 встречи Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Руководство Серии А подтвердило, что сразу несколько матчей 26-го тура Серии А будут проходить без зрителей из-за угрозы коронавируса.

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Источник: AP 2020

Было решено провести матчи «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешия» без зрителей.

Соответствующее решение руководство Серии А приняло по итогам экстренной встречи, на которой обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в Италии.

Ранее стало известно, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» будет проходить без зрителей. Из-за распространения вируса в Италии были отменены три матча 25-го тура итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Перенесены были также 42 матча в любительских и молодёжных лигах и встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.

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