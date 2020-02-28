Покинувший клуб КПЛ вратарь заинтересовал серебряного призера европейской лиги

Если 25-летнему голкиперу удастся договориться об условиях личного контракта, то уже в ближайшее время он присоединится к тренировкам новой команды.

Тренерский штаб клуба из города Буде видит в Балаеве замену бывшему основному стражу ворот из Бразилии Рикардо Фридриху, перешедшему в январе в турецкий «Анкарагюджю».

Балаев, рыночная стоимость которого, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро, выступал за «Тобол» с 2019 года. В 31 матче пропустил 22 мяча, тогда как костанайцы финишировали в чемпионате на четвертом месте. До этого играл за азербайджанские «Нефтчи», «Сумгаит», «Араз-Нахчыван», «Карабах», «Сабаил».

За сборную Азербайджана дебютировал 9 сентября 2019 года в отборочном матче Евро-2020 против Хорватии.

«Буде-Глимт» — в прошлом сезоне финишировал на втором месте. Чемпионат Норвегии 2020 года стартует 4 апреля.