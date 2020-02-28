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13:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб подписал экс-футболиста московского «Локомотива» и молодежной сборной России

«Актобе» усилился российским футболистом Георгием Бурнашем. Контракт подписан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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26-летний Бурнаш действует на позиции правого защитника, при необходимости может сыграть в центре обороны.

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Последним его клубом была «Тюмень». На родине также играл за «Авангард», «Химки», «Факел».

Бурнаш является воспитанником «Локомотива», но в основном играл за вторую команду железнодорожников, провел 25 игр в период 2013—2014 годов.

Еще выступал за юношескую и молодежную сборные России.

Отметим, что 18 февраля актюбинский клуб возглавил Алексей Петрушин, сменивший на этом посту другого россиянина Владимира Маминова. Последний проработал в клубе один месяц.

«Актобе», лишившийся 12 очков в прошлом сезоне, вылетел из КПЛ в первую лигу.

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