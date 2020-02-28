Казахстанский клуб подписал экс-футболиста московского «Локомотива» и молодежной сборной России

26-летний Бурнаш действует на позиции правого защитника, при необходимости может сыграть в центре обороны.

Последним его клубом была «Тюмень». На родине также играл за «Авангард», «Химки», «Факел».

Бурнаш является воспитанником «Локомотива», но в основном играл за вторую команду железнодорожников, провел 25 игр в период 2013—2014 годов.

Еще выступал за юношескую и молодежную сборные России.

Отметим, что 18 февраля актюбинский клуб возглавил Алексей Петрушин, сменивший на этом посту другого россиянина Владимира Маминова. Последний проработал в клубе один месяц.