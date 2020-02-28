Казахстанский клуб подписал экс-футболиста московского «Локомотива» и молодежной сборной России
«Актобе» усилился российским футболистом Георгием Бурнашем. Контракт подписан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Актобе» усилился российским футболистом Георгием Бурнашем. Контракт подписан до конца года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний Бурнаш действует на позиции правого защитника, при необходимости может сыграть в центре обороны.
Последним его клубом была «Тюмень». На родине также играл за «Авангард», «Химки», «Факел».
Бурнаш является воспитанником «Локомотива», но в основном играл за вторую команду железнодорожников, провел 25 игр в период 2013—2014 годов.
Еще выступал за юношескую и молодежную сборные России.
Отметим, что 18 февраля актюбинский клуб возглавил Алексей Петрушин, сменивший на этом посту другого россиянина Владимира Маминова. Последний проработал в клубе один месяц.
«Актобе», лишившийся 12 очков в прошлом сезоне, вылетел из КПЛ в первую лигу.