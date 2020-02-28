Маминов намерен подать на «Актобе» в суд

Маминов до сих пор не получил бумаг об увольнении, а также компенсации за досрочный разрыв контракта. Руководство казахстанского клуба не выходит на связь с российским тренером, в связи с чем он намерен решать вопросы с бывшим клубом в суде. Напомним, специалист стал тренером клуба в январе 2020 года.