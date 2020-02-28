«Актобе» проиграл БАТЭ с минимальным счетом
Казахстанский «Актобе» проиграл белорусскому БАТЭ на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Актобе» проиграл белорусскому БАТЭ на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Контрольный матч завершился со счетом 1:2. Дублем у победителей отметился сербский защитник Никола Василевич, забивший на 57-й и 62-й минутах, а у проигравших на 79-й отличился хавбек Ардак Саулет.
В прошлом сезоне «Актобе» вылетел из КПЛ в первую лигу, а БАТЭ стал серебряным призером чемпионата Беларуси, прервав 13-летнюю «золотую» серию.