Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Оренбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Зальцбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ним
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Норвич
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Вальядолид
Все события
Фоторепортажи
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
14:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» проиграл БАТЭ с минимальным счетом

Казахстанский «Актобе» проиграл белорусскому БАТЭ на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2020

Контрольный матч завершился со счетом 1:2. Дублем у победителей отметился сербский защитник Никола Василевич, забивший на 57-й и 62-й минутах, а у проигравших на 79-й отличился хавбек Ардак Саулет.

ВКонтакте

В прошлом сезоне «Актобе» вылетел из КПЛ в первую лигу, а БАТЭ стал серебряным призером чемпионата Беларуси, прервав 13-летнюю «золотую» серию.

Читайте также
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Тортом в лицо, или как хоккеиста "Барыса" поздравили с Днем рождения
Вторая часть сезона в РПЛ: «Зенит» на пути к чемпионству
«Арсенал» уступил «Олимпиакосу» и завершил выступление в ЛЕ
Избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики
40-летний Торнтон толкнул Гусева на лед, а тот изящно забил гол
Без очков, с «минус 3». У Ковальчука не идет игра в «Вашингтоне»
Обаятельная сибирячка: чемпионка по ММА ломает стереотипы (фото)
Кучеров побил великий рекорд канадца, но это «Тампу» не спасло
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь